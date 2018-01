Montag, Dienstag, 1./2. Jänner

Irritierender Start. Per Rundlauf-Beschluss, also per telefonischem Ministerrat, startet das Kabinett Kurz/Strache in das neue Jahr: Schluss mit der „Aktion 20.000“ für ältere Arbeitslose – die SPÖ mit Christian Kern und von der Liste Pilz Klubchef Peter Kolba toben. Soziale Kälte, es drohe Hartz VI. Selbst türkis-blaue Funktionäre in den vier wahlkämpfenden Bundesländern Niederösterreich, Tirol, Salzburg und Kärnten sind irritiert, dass sich die Regierung mit solchen Ankündigungen nicht bis nach deren Wahlgängen Zeit lasse.

Prompt aktiviert Tirols Landeschef Günther Platter die sensible ÖVP-„Westachse“ (mit Vorarlbergs Chef Markus Wallner und Salzburgs Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf), um mit Wien demnächst über Mindestsicherung, Reduzierung der Sozialversicherung von 21 auf fünf Institute, über Pflege und Transit-Verkehr Klartext zu reden.

Mittwoch, Donnerstag, 3./4. Jänner

Enttäuschende Klausur. Die zwei Boxer-Hunde von Außenministerin Karin Kneissl und Überlegungen von Innenminister Herbert Kickl, mit Pferden die berittene Polizei in Wien einzuführen – diese Tierbilder dominieren die erste Regierungsklausur des „rot-weiß-roten Schnellzugs“ von Bundeskanzler Sebastian Kurz und dessen Vize Heinz-Christian Strache.

Ansonsten werden ein paar Themen zwar beschlossen (Mini-Entlastung kleiner Einkommen, Entrümpelung von Gesetzen, Beihilfenkürzung für Kinder im Ausland), aber große „Leuchttürme“ wie die milliardenschwere Steuerentlastung und ebensolche Staats-Einsparungen oder Digitalisierung, Bildung usw. sind noch im Prüfstadium. Was Umweltministerin Elisabeth Köstinger via ZiB-2 freimütig so auch erklärt. Neustart bitte warten!

Freitag, Samstag, 5./6. Jänner

Starkes Lob und scharfe Kritik. Deutschlands große Tageszeitung „Die Welt“ sieht Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz „in vielen Punkten besser“ als seine Berliner Amtskollegin: Während der „Ösi“ äußerst kurzfristig, professionell und ohne großes Getöse seine Regierung gebildet habe, scheine Angela Merkel, so ätzt die „Welt“, auch 100 Tage nach der Bundestagswahl daran zu scheitern. Sie habe den Faden verloren, agiere wie ein Fähnchen im Wind und sei reformresistent.

Der ehemalige Bundespräsident Heinz Fischer übt Kritik an Kanzler Sebastian Kurz. | APA/Fohringer

Brisanter Hintergrund dieser bemerkenswerten Kritik an Merkel: In Berlin gäbe es CDU-Kreise, die Martin Schulz und dessen SPD bestürmen, jedenfalls in die Große Koalition einzutreten. Allerdings sollten sie das mit der Bedingung tun, dass Merkel als Kanzlerin gehen müsse. EU-Kommissar Günther Oettinger (CDU) könne ja die Alternative sein. Galliges „Welt“-Resümee: Kurz treffe Merkel ja am 17. Jänner in Berlin, vielleicht habe er ein paar Ratschläge für sie.

Daheim sieht sich der so gepriesene Jung-Kanzler hingegen mit scharfen Worten konfrontiert. Bundespräsident a.D. Heinz Fischer kritisiert vehement, dass Kurz in den Ministerien Generalsekretäre mit Weisungsrecht gegenüber der Beamtenschaft zulasse. Ferner, dass man der FPÖ den Zugriff auf Verfassungsschutzdaten gegeben habe, was zu einem ernsten Demokratieproblem führen könne und dass Flüchtlings-Massenquartiere am Stadtrand inhuman seien, wie sie FP-Klubchef Johann Gudenus ins Spiel brachte.

Insgesamt, so Fischer: besorgniserregend ...