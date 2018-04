Mittwoch, 18. April

Der Glücksritter. Klosterneuburg, der Raiffeisen-Festsaal, ÖVP-Altgrande Josef „Pepi“ Höchtls Völkerverständigungs-Plattform hatte geladen. Smart, launig, elegant wie aus dem Ei gepellt, rhetorisch beachtlich auch im gepflegt-burschikosen Dialekt und inhaltlich erstaunlich offen: So präsentierte sich Neo-Finanzminister Hartwig Löger. Das rund 200-köpfige Publikum war hingerissen. Darüber, dass der Politik-Quereinsteiger aus Gablitz (NÖ) seine berufliche Vergangenheit lächelnd ironisierte: „Ist dir im Leben nix gelungen, mach’ in Versicherungen!“

Diesen Kalauer indes strafte er brillant Lügen in seiner 30-jährigen Karriere bis hinauf zum Uniqa-General. Dann ereilte ihn im Dezember 2017 völlig unerwartet der Anruf von Sebastian Kurz. Nach nur 93 Tagen im Amt segnete der Nationalrat sein erstes Doppelbudget ab, was Löger und seine Befindlichkeit ein zweites Mal mit Selbstironie quittiert: „Ja, ich bin als Finanzminister sicherlich ein Glücksritter, weil ich in einer Situation antrete, in der die Wirtschaft und dessen Wachstum brummt.“

Selbstbewusst vom Quereinsteiger zum Politiker: Finanzminister Hartwig Löger, der sich von türkiser „Message Control“ des Bundeskanzleramtes keinesfalls fernsteuern lässt, sagt er. | APA/Glaser

Abseits davon aber ließ Löger mit offenen Worten über seine Pläne als neuer Säckelwart der Republik aufhorchen:

Die Staatsschulden: Diese 290 Mrd. Euro will er von 84 auf 62 Prozent, bezogen auf das Brutto-Inlandsprodukt, senken. Was hieße, dass in den nächsten fünf Jahren annähernd 50 Mrd. Euro abzubauen sind – wobei dieser Schuldenabbau vornehmlich durch „vernünftiges Sparen im System“ und anhaltendes Wirtschaftswachstum stimuliert werden soll. Plus: Der großmütterliche Grundsatz „Spare in der Zeit, so hast du in der Not“ müsse ab sofort gelten.

Zur Abgabenquote: Sie soll von derzeit über 43 auf unter 40 Prozent für die Steuer und Abgaben zahlenden Österreicher sinken.

Zum Sozialstaat: Die Ausgaben für soziale Sicherheit würden in den nächsten Jahren trotzdem gesteigert. Etwa sei die AUVA trotz geplanter Reduzierung der Sozialversicherungsanstalten von 21 auf fünf nicht gefährdet. Allerdings müssen künftig alle Versicherten in allen Bundesländern von gleichen Leistungen profitieren.

Zu den Pflegekosten: Da erwartet sich Löger schon in diesen Tagen eine Lösung mit den Bundesländern, der Bund werde die Differenzkosten, Stichwort: Abschaffung des Pflegeregresses, abdecken, zuvor aber müsse eine richtige Bewertung der richtigen Faktoren gegeben sein. Denn, so Löger: „Ich bin kein Minister der sozialen Härte, wiewohl ich als ein solcher schon jetzt besonders von der Opposition täglich geprügelt werde.“

Zum jährlichen Staats-Defizit: Ein Nulldefizit werde es unter ihm „nicht um jeden Preis“ geben. Weil „ich gegen ein Gesund-Schrumpfen bin, denn das bedeutet am Ende: Der Letzte dreht das Licht ab“. Im Übrigen, so Löger, Budgetzahlen bildeten wie auch in der Wirtschaft immer nur Pläne und nicht auch schon deren Erfüllung ab.

Zur türkisen „Message Control“, also der kolportierten starken Kontrolle des Bundeskanzleramtes, der sich alle Minister zu unterwerfen hätten: „Ich bin keineswegs ferngesteuert. Wäre ich es, würde ich diesen Job nicht machen“, sagt Löger, der allerdings die Koordination von Regierungsaussagen zwecks Vermeidung von Missverständnissen begrüßt ...