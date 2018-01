Mittwoch., Donnerstag, 10./11. Jänner

Strenges Regiment. Trotz aller Harmonie-Bestrebungen und fast täglicher gegenseitiger Belobigung, dass in der türkis-blauen Regierung von Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache alles eitel Wonne sei, bekam zuletzt Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ), die Zuchtrute ordentlich zu spüren: Sie weigerte sich beharrlich, dass es mit ihr bei der Mindestsicherung (anstelle der Notstandshilfe) einen Zugriff auf das Vermögen Arbeitsloser geben und es somit keinesfalls zu einem Hartz-IV-Modell für Österreich kommen werde.

Die Reaktion: Prompt wurden die türkis-blauen Regierungskoordinatoren Gernot Blümel und Norbert Hofer beauftragt, für die bis Ende 2018 geplante Konzepterstellung dieser Regierungsabsicht das Heft in die Hand zu nehmen – und Hartinger-Klein müsse als tatsächlich dafür zuständige Ministerin in den Hintergrund treten. Dass Derartiges ohne Weisung der Regierungsspitze vor sich gehen kann, ist undenkbar: ein bislang einmaliger Vorgang in der Innenpolitik!

Denn die Bundesverfassung ist eindeutig: „Der Bundeskanzler ist als Vorsitzender der Regierung ‚primus inter pares’, also Erster unter Gleichen unter den Bundesministern. Er ist den übrigen Bundesministern gegenüber nicht weisungsberechtigt, er besitzt keine Richtlinienkompetenz.“ Daher: Ganz erstaunlich, dass diese höchst fragwürdige Behandlung der steirischen FPÖ-Ministerin (sie hat ursprünglichen SPÖ-Hintergrund, ehe sie noch zu Jörg Haiders Zeiten zur FPÖ fand) bislang so kommentar- und protestlos im Raum steht.

Freitag, Samstag, 12./13. Jänner

Rotes Rumoren. Nur mehr eine knappe Woche, dann beginnt mit der Serie von vier Landtagswahlen für die SPÖ das große Zittern um die eigene Zukunft: Nicht die zu erwartenden bescheidenen Ergebnisse in Niederösterreich, in Salzburg und in Tirol machen SPÖ-Chef Christian Kern wirklich Kopfzerbrechen, sondern der Wahlgang in Kärnten am 4. März. Dort kämpft SPÖ-Chef und Landeshauptmann Peter Kaiser um das politische Überleben. Denn die Meinungsforschung prognostiziert FPÖ-Landeschef Gernot Darmann hohe Zugewinne.

Bei der Wahl 2013 hielt die SPÖ die FPÖ mit noch 37:17 Prozent der Wählerstimmen deutlich in Schach. Jetzt allerdings setzt Darmann alles daran, trotz der dramatischen Vergangenheit des Landes, Stichwort: Hypo Alpe-Adria, in die Fußstapfen der FPÖ-Landeshauptleute Jörg Haider und Gerhard Dörflinger zu treten. Selbst als deutlich gestärkter Wahlzweiter will er den Sozialdemokraten den Landeshauptmann-Sessel mit Hilfe der ÖVP unter allen Umständen entreißen.

Nicht Niederösterreich, sondern Kärnten und Wien machen ihm die größten Sorgen: Ex-Kanzler und SPÖ-Chef Christian Kern. | Gleiß

Ein Horror-Szenario für die Bundes-SPÖ: Nur wenn Kärnten „gehalten“ werden kann, so ein Wiener Spitzengenosse, werde Christian Kern Parteichef bleiben, jedenfalls noch ein Jahr – ansonsten würde es schon im Oktober 2018 zu einer völligen Neuaufstellung der Sozialdemokratie kommen müssen.

Allerdings, schon in wenigen Tagen, wenn am 27. Jänner das SPÖ-Problem Wien mit dem Zweikampf Michael Ludwig gegen Andreas Schieder zur Nachfolge von Bürgermeister Michael Häupl geregelt wird, dürfte ohnehin schon eine wichtige Weiche gestellt werden: Egal, wie das Duell Ludwig/Schieder endet – als neuer roter Klubchef im Nationalrat ist Ex-Kulturminister Thomas Drozda vorgesehen.