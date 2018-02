Donnerstag, 1. Februar

Wiener Bremsmanöver. Das Thema liegt seit Jahrzehnten ungelöst auf dem Tisch und dürfte es vorerst bleiben. Denn Wiens Umwelt-Stadträtin Ulrike „Ulli“ Sima (SP) hat den Absichten von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, etliche U-Bahn-Verlängerungen von Wien hinaus nach Niederösterreich in Angriff zu nehmen, sofort den Bremsschuh auf die Geleise gelegt.

Silberpfeile etwa zum Flughafen Schwechat, nach Purkersdorf, Klosterneuburg, Korneuburg und Mödling auf kostengünstigen Hochlage-Trassen, das sind angesichts der täglich mehr als 200.000 Pendler nach Wien die Pläne der St. Pöltner Landesregierung. Trockene Replik von Stadträtin Sima: Viel zu teuer! Nur wenn Niederösterreich die milliardenschwere Finanzierung sicherstellte, könne man reden. Ob dies schon das letzte Wort ist?

Abwarten: Denn nach der Kür von Michael Ludwig zum bald neuen Wiener Bürgermeister plus absehbarer SPÖ-Personalrochaden weg von Ideologen hin zu Pragmatikern gilt Sima ebenso als Ablöse-Kandidatin wie ihre Kolleginnen Renate Brauner (Finanzen) und Sandra Frauenberger (Soziales) sowie überhaupt Rot-Grün mit Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou.

Immerhin ist es Mikl-Leitners Ziel nach einem ersten Telefonat mit Michael Ludwig, mit ihm eine ebenso starke schwarz/rote Länder-Achse zu leben, wie eine solche in den letzten Jahrzehnten Erwin Pröll und Michael Häupl praktizierten: Im Interesse beider Bundesländer, in denen über 40 Prozent aller 8,6 Millionen Österreicher leben und die gemeinsam zu den wachstumsstärksten Regionen EU-Europas zählen.

Samstag., Sonntag, 3./4. Februar

Präsidiale Mahnung. Der protokollarisch zweithöchste Funktionsträger der Republik nach Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka verpackt seine Worte zu FPÖ und den Burschenschaftern in deren Abgeordnetenreihen zwar in Watte, ließ aber an Deutlichkeit nichts vermissen: Jeder Parlamentarier müsse wissen, in welchem Verein er tätig sei, und jeder, der sich nicht der Geschichte stellt, werde von der Geschichte gestellt.

Zudem empfahl er FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, die Kommission zur Aufarbeitung der Geschichte des Dritten Lagers mit unabhängigen, international renommierten Historikern zu besetzen, die nicht unter Verdacht stehen, etwas unter den Tisch zu kehren. Hintergrund: Nach den Aufregungen um die Burschenschaft Germania ätzte die SPÖ Christian Kerns, Bundeskanzler Sebastian Kurz würde sich an den anhaltend aufpoppenden braunen Flecken seines Regierungspartners ruinieren.

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka rät der FPÖ zu einer unabhängigen, international renommierten Historiker-Kommission. | Marschik

Auch, weil die FPÖ bei den nächsten drei Landtagswahlen trotz des Wirbels um Udo Landbauer ungebremst vor Wahlerfolgen stehe: Am 25. März in Tirol, wo Blau sich ähnlich wie in Niederösterreich von 9,4 Prozent verdoppeln und Landeschef Günther Platter (VP) mit Blau statt Grün koalieren müsse.

Oder Kärnten, wo Landeshauptmann Peter Kaiser (SP) mit 4. März mit einer erstarkten FPÖ rechnen muss und auch Salzburg, wo Wilfried Haslauer jun. (VP) am 22. April mit einer gestärkten FPÖ als neuem Koalitionspartner anstelle von Grün konfrontiert sein dürfte. Fazit: Blau in drei weiteren Landesregierungen machen für Bundeskanzler Sebastian Kurz das Leben mit der FPÖ in der Bundesregierung nicht wirklich risikofreier.