Freitag, 9. Februar

Berlin beneidet Wien. Es ist beispielslos, wie sich derzeit Deutschlands Sozialdemokratie demoliert – Parteichef Martin Schulz abgestürzt, Außenminister Sigmar Gabriel abserviert. Zugleich beschädigt das mittlerweile über 140 Tage andauernde Berliner Drama der Regierungsbildung selbst Kanzlerin Angela Merkel, der von der eigenen CDU vorgeworfen wird, wichtigste Ministerien zwecks Machterhalt der strauchelnden SPD zu geben.

Kein Vergleich zu Österreich, wo Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache binnen kürzester Zeit nach der heimischen Nationalratswahl ihre Regierung zustande brachten. In Wien läuft es für die türkis-blaue Truppe, trotz aufpoppender brauner Rülpser – Stichwort Burschenschaften: Dass Verkehrsminister Norbert Hofer den achtköpfigen ÖBB-Aufsichtsrat im Handstreich zu 90 Prozent personell umdrehte und dass sich Straches Truppe (federführend: Ex-FPÖ-Chef Norbert Steger) anschickt, mit Duldung der ÖVP den ORF bei Gebühren und Personal radikal umzubauen, ging und geht ohne gröberen Widerstand über die Bühne. Abgesehen von den eher folkloristischen Plänen Innenminister Herbert Kickls, eine berittene Polizei zu installieren.

Wie unaufgeregt – im Gegensatz zu Deutschland – an der Donau politisch agiert wird, bewiesen dieser Tage die roten Sozialpartner: Beim ÖGB übergibt Präsident Erich Foglar sein Amt an Wolfgang Katzian, in der Arbeiterkammer löst Renate Anderl bald Rudolf Kaske als Präsidentin ab. Just die neuen Chefs dieser beiden so wichtigen und mehrheitlich „roten“ Interessenvertretungen avisierten in Richtung türkis-blauer Bundesregierung: Man bevorzuge den Dialog und nicht die Konfrontation! Genau das ist nebst dem Wiener Opernball dieser Tage jener Stil, worum das politisch eher chaotische Berlin Österreich ganz offen beneidet.

Sonntag, 11. Februar

„Heißes“ Europa-Parkett. Der Terminkalender der kommenden Woche ist für Österreichs Spitzenpolitik in Sachen Europa fixiert. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und Bundeskanzler Sebastian Kurz haben EU-Finanzkommissar Günther Oettinger in Wien zu Gast – der Deutsche pocht angesichts des EU-Austritts Englands und stärkerer EU-Gemeinschaftspolitik auf ein höheres Unionsbudget durch die Nettozahler, also auch von Österreich.

Selbst die „roten“ Sozialpartner bieten der türkis-blauen Regierung den Dialog anstelle von Konfrontation an. Berlin beneidet Wien um solch’ politische Professionalität. | APA/Georg Hochmuth

Was Kurz verhindern will, der darüber zudem auch mit EU-Ratspräsident Donald Tusk verhandelt, weil dieser die Gefahr des Union-Zerfalls eben durch Finanzfragen verhindern will. Höhepunkt der „tour de force“ in Sachen EU-Politik des Kanzlers: eine Europarede samt Diskussion mit Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und dem polnischen Regierungschef Mateusz Jakub Morawieckif am Wochenende bei der hochkarätigen Münchner Sicherheitskonferenz.

Zuvor aber hat sich die Kurz-Regierung noch der Nachbesetzung dreier Verfassungsrichter zu widmen: Neben Ex-Justizminister Wolfgang Brandstetter (VP) hat die FPÖ mit Andreas Hauer (Kepler-Uni Linz) und/oder Michael Rohregger bzw. Rüdiger Schender ihre Favoriten bei 40 Bewerbern nominiert. Allerdings: Hauer wird wegen seiner Mitgliedschaft bei der Burschenschaft „Corps Alemannia Wien zu Linz“ von der SPÖ scharf kritisiert.