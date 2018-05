Mittwoch, 9. Mai

„Soberl“ im dritten Frühling. In seinem früheren Politiker-Leben, als langjähriger Landesvize in NÖ an der Seite von Erwin Pröll, aber auch als Innenminister wurde Wolfgang Sobotka vom politischen Gegner und medial oft als bulliger Machtbesessener, der ja nur ein „Musikschullehrer“ sei, verhöhnt. Dass ihm die „alte“ ÖVP in der Pröll-Nachfolge Johanna Mikl-Leitner vorzog und ihn selbst Sebastian Kurz nicht mehr in seiner türkis-blauen Regierung haben wollte, schmerzte zudem.

Wolfgang Sobotka | Müllner

Mittlerweile ist für den nunmehrigen Nationalratspräsidenten alles anders: Dass der studierte Historiker und Pädagoge zuletzt Österreichs brisante Gedenktage als beachteter Mahner (Stichworte: Holocaust-Gedenken, Mauthausen, Köhlmeier-Gedenkrede) bravourös bewältigte, ringt selbst der Opposition, die ihn früher hart kritisierte, Respekt ab. Der SPÖ, weil sich Sobotka auch nicht scheut, selbst die (eigene) Kanzlerpartei präsidial zu rügen, wenn es sein muss. Oder Pilz-Liste, deren Kultursprecher Wolfgang Zinggl sich einen Kultusminister Sobotka gut hätte vorstellen können. Viel Genugtuung für einen vor Monaten noch Fast-Verfemten.

Freitag, 11. Mai

Rote Alarmstimmung. Österreichs Sozialdemokratie mit ihrem Chef Bundeskanzler a. D. Christian Kern geht es nicht gut. Innerparteilich werden kritische Stimmen immer lauter, parteipolitisch durchaus „delikat“. Und dies nur wenige Tage, bevor sich in ihrer letzten Bastion, dem „roten“ Wien, Michael Ludwig aufmacht, als Bürgermeister den zuletzt am 1. Mai frenetisch umjubelten Michael Häupl abzulösen.

Da wäre einmal Bruno Aigner, Querdenker und 40 Jahre lang das Sprachrohr des SPÖ-Granden Heinz Fischer. Aigner konstatiert, dass die SPÖ die Bodenhaftung verloren habe. Seit 1997 schon, als Viktor Klima, später Alfred Gusenbauer und danach Werner Faymann den Österreichern keine Orientierung mehr oder politische Haltegriffe gegen deren Zukunftsängste geboten hätten. Auch Christian Kern habe es trotz guter Ansätze mit dem „Plan A“ nicht geschafft, das nunmehrige Oppositions-Team gegen die türkis/blaue Regierung sei auch noch nicht ideal aufgestellt, die SPÖ habe viel an Intellektualität verloren. Starker Tobak und eine steile Vorlage für Kern & Co., will man doch beim Parteitag im Herbst mit einem Neuanfang aufwarten.

Noch deutlicher meldet sich auch Gerhard Zeiler zu Wort, der Ex-ORF-Chef, der internationale Top-Medienmanager und 2016 der Beinahe-Gegenkandidat für Kern zum SPÖ-Chef: Leistung und Arbeit, Sicherheit und Heimat, Bewahrung der kulturellen Identität, die Zähmung des digitalen Kapitalismus zwecks menschlicher Arbeits- und Lebensbedingungen – das müsse doch das Programm der Sozialdemokratie im 21. Jahrhundert sein. Um den Zukunftsängsten der Menschen ein optimistisches Zukunftsszenario entgegenzusetzen. Europaweit.

Fazit: Nachdenklichkeit, auch, weil da und dort Parteichefs purzeln. In der SPÖ speziell darüber, ob man in allen Facetten schon auf dem richtigen Weg ist. Immerhin hat Bundeskanzler Sebastian Kurz der ohnehin geschwächten Opposition zuletzt kühl ausgerichtet, seine Reformen auch gegen Streiks oder Demonstrationen durchzusetzen. Weil man eben das tue, was man für richtig hält. Und damit basta.