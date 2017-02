Mensch Hirscher!.

Wir sind sie also doch noch, die beste Skination der Welt. Kein Land holte bei der Ski-WM in St. Moritz mehr Medaillen als das rot-weiß-rote Team. Zu verdanken haben wir das – wieder einmal – „unserem“ Marcel Hirscher. Dabei blieb sogar das vorprogrammierte Edelmetall im Teambewerb aus. Der Schuldige dafür war für manche Online-Medien mit dem oben Genannten schnell gefunden.

Dass Hirscher im Parallel-Duell von einem Belgier geschlagen wurde, ließ diese von einem Drama berichten. Darauf reagierte Hirscher, der in den letzten Jahren Erfolge wie am Fließband produziert und den ÖSV so oft vor einer Blamage gerettet hatte, verärgert. Das ist menschlich. Debatten wie diese hätten unsere deutschen Nachbarn gerne gehabt. Das DSV-Team musste bis zum letzten Rennen warten, ehe Felix Neureuther im Slalom noch Bronze ergatterte. Der ist in Österreich fast so beliebt wie Hirscher. Und das nicht nur, weil er so wie am Sonntag meist hinter unserem Doppel-Weltmeister liegt.