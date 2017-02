Modefarbe Orange.

Wir brauchen Vorbilder. Menschen, die uns zeigen und sagen, wohin es geht.

Manche motivieren uns zu Höchstleistungen, andere sind nur als schlechte Vorbilder zu gebrauchen. Womit wir bereits beim Thema Donald Trump sind, der wahr macht, was im Wahlkampf noch düstere Drohung schien.

Gut, jeder hat das Recht, erst am Ende seines Weges beurteilt zu werden. Aber auf den ersten Blick besteht Freund Donnie aus einer Sammlung aggressiver Missgriffe, die längst nicht nur an unerlaubte Körperteile gehen.

Das ist nicht gut. Und es tröstet wenig, dass uns sein Team dafür spannende Wortkreationen wie „Alternative Facts“ schenkt.

Die meisten Menschen sehen, dass Trump & Co. keine Vorbilder sind. Manche Geistesverwandte finden ihn zwar noch cool und nach ahmenswert. Aber selbst die werden weniger. Wenn ihm bei uns nicht einmal mehr all jene folgen wollen, die ihn bisher so bewundert haben, dann hat Donald Handlungsbedarf.