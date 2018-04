Wir erinnern uns: Im Februar gab es in St. Pölten ein großes Tamtam. Österreichs Daviscup-Team bezwang im ausverkauften VAZ Weißrussland mit 5:0. Die Chance auf die Rückkehr in die prestigeträchtige Weltgruppe wurde damit am Leben gehalten.

Und von so gut wie allen ein paar Wochen später wieder begraben. Dominic Thiem verletzt, Gerald Melzer sagte ab und auch Doppel-Star Oliver Marach ersparte sich die Reise nach Russland. Ein Sieg gegen die mit drei Top-50-Spielern gespickten Russen war utopisch. Auf ein Tamtam wurde deshalb im Vorfeld in ganz schlechter Erwartung verzichtet.

Als der Pottendorfer Dennis Novak am Freitag den ersten Punkt für Österreich holte, zogen viele Experten die Augenbrauen hoch.

Und am Samstag schlug die Stunde des Altmeisters. Jürgen Melzer holte nach neunmonatiger Pause zwei Siege an einem Tag und führte Österreich zum Sieg. Jener Melzer, der sich 2016 die Schulter und 2017 den Ellenbogen operieren ließ, nur um als 36-Jähriger auf den Platz zurückkehren zu können. Und der dafür von vielen mitleidiges Kopfschütteln erntete. Mit welcher Passion er in Russland Tennis spielte, ringt größten Respekt ab. Und aus dem Schütteln wurde ein Nicken.