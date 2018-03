Ja, es waren nicht alle Topstars in Birmingham beim WM-Fünfkampf der Frauen am Start. Die belgische Olympiasiegerin Nafissatou Thiam und einige starke deutsche Athletinnen ließen die Titelkämpfe aus. Die Silberne von Ivona Dadic wiegt dennoch schwer, weil sie als Beleg dafür taugt, dass eine Medaille bei den Olympischen Spielen in zwei Jahren keine utopische Träumerei ist.

Und diese Silbermedaille hält den ein- oder anderen Nörgler ruhig, der den üppigen Trainerstab der St. Pöltnerin kritisiert. Neben Philipp Unfried kümmern sich vier Spartentrainer um Österreichs beste Leichtathletin.

Wobei, witzig ist das schon: Diejenigen, die nach medaillenarmen Olympischen Spielen Zeter und Mordio schreien, fragen dann „zu wos brauch’ ma des“? Weil eben Topleistungen nicht durch Talent allein oder gar Handauflegen passieren. Das Projekt mit Olympia 2020 in Tokio als Höhepunkt ist wohl durchdacht. Dadic und ihr Team verfolgen es mit Akribie und dem nötigen Ehrgeiz.

Übrigens, Marcel Hirscher macht seit Jahren vor, wie’s geht. Der Skistar schart einen kleinen Hofstaat an Betreuern und Trainern um sich. Und niemand würde auf die Idee kommen, das infrage zu stellen.