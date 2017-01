Spieler wie Daniel Segovia und Andreas Dober aufs Abstellgleis zu schieben, erfordert Mut. Beide sind unumstritten Klublegenden.

Auch wenn einigen SKN-Fans das inflationäre Abbusseln des Klubemblems zu viel Schmalz am Brot war, die 71 Tore in 146 Spielen von Segovia sind Fakten und Vereinsrekord. Dober schoss zwar nicht so viele Tore, überzeugte dafür als Charakterkopf. Typen wie der „Dobermann“ sind die Dinosaurier im Fußball – eine aussterbende Art. Gewaltschüsse, harte Zweikämpfe, kleine Mätzchen und eine große Klappe – Dobers Fußball im roten Bereich hatte stets Erlebnischarakter.

Applaus von den SKN-Fans dürfen sich Sportmanager Frenkie Schinkels und Trainer Jochen Fallmann dafür nicht erwarten. Mit Daniel Segovia und Florian Mader haben bereits zwei Routiniers den SKN verlassen. Mit An-dreas Dober, Tomasz Wisio und Daniel Beichler steht bei drei weiteren die Trennung kurz bevor. Alle fünf hatten noch bis Sommer laufende Verträge. Das ist kein Zufall, sondern Indiz dafür, dass die St. Pöltner vom Titel im Sommer ein wenig am falschen Fuß erwischt wurden. Geplant war der große Coup erst in diesem Jahr, und dann hätte man seinen Altstars auch nicht ans Bein pinkeln müssen.