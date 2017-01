Besser hätten es sich die Touristiker nicht ausmalen können. Der Semmering in winterlich-weißer Pracht, die Ränge bis zum Bersten gefüllt – an diesmal drei Veranstaltungstagen versprühte der Zauberberg seinen ganz besonderen Charme. Und rührte nicht nur die Werbetrommel für den Skisport im „Flachland“, sondern weckte wohl in jedem Talent, das in blau-gelben Landen auf Brettl’n steht: Dort will ich auch einmal fahren!

Was macht den magischen Mix am Hirschenkogel aus? Zum einen natürlich die Organisatoren, die höchst professionell und – wichtiger noch – mit Herzblut bei der Sache sind. Zum anderen die Fans, die im Ballungsraum südlich von Wien genauso heiß sind auf Österreichs Nationalsport wie die Leute in Kitzbühel & Co. Und wenn der auf Weltklasseniveau vor der Haustüre zu sehen ist? Nichts wie hin! Bräuchte es noch ein Indiz, dass der Skisport in Zukunft näher an die Städte rücken muss: Der Semmering liefert’s.

Stellt sich bloß die Frage: Warum nur alle zwei Jahre? Nicht die Magie, sondern die Menschen, die Fans mit ihrer Begeisterung machen das NÖ-Weltcupevent zu etwas Einmaligem. Das sich längst einen jährlichen Fixpunkt im Skikalender verdient hätte.