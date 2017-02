Noch mehr Power, noch mehr Risiko: Dominic Thiem präsentiert sich 2017 spektakulärer als im Vorjahr. Aber noch längst nicht so erfolgreich. Am Höhenflug, den er im Vorjahr hingelegt hat, hat der Lichtenwörther zu knabbern. Das zweite Jahr im Kreis der Besten wird ihm schwerer fallen als das erste. Ob Thiem am Jahresende noch unter den Top Ten steht, ist aber nicht entscheidend. Was wirklich zählt: Dass der Niederösterreicher die Selbstsicherheit wiederfindet, die am Weg nach oben verloren gegangen ist.

Was 2016 wie selbstverständlich geklappt hat, muss sich Thiem nun mühsam wieder erarbeiten. Das liegt nur zum Teil am „Hochrisikospiel“, das Erfolgscoach Günter Bresnik seinem Schützling verordnet hat. Zum weitaus größeren Teil an der Erwartungshaltung, die die Fans wie auch Thiem selbst nach dem Superjahr aufgebaut haben. Diese auszublenden und sich nur aufs Spiel zu konzentrieren ist leichter gesagt als getan.

Eines darf man nicht vergessen: Mit 23 ist Thiem nach wie vor ein „Jungspund“ im Konzert der Großen. Die Konstanz kommt mit den Jahren, die Zeit spielt für den Niederösterreicher. Wenn er die Nerven behält. Mit Bresnik an seiner Seite stehen die Chancen gut.