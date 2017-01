Marc Digruber ließ im November im Rahmen der Sport Lounge NÖ mit einer äußerst mutigen Ansage aufhorchen. Er wollte in dieser Saison vom Platz- zum Siegfahrer reifen.

Übermütig murmelten damals einige, staunten wenige Tage später aber nicht schlecht, als der für den Skiklub Mitterbach startende Frankenfelser beim Weltcup-Slalom in Val d’Isere auf Rang vier fuhr. Ganz so aus der Luft gegriffen schien Digrubers Kampfansage in Richtung der Branchenkaiser Marcel Hirscher, Henrik Kristoffersen & Co. also nicht gewesen zu sein. Zumindest ein Platz auf dem Stockerl war in Reichweite.

Diese Topplatzierung dürfte Niederösterreichs besten Skifahrer aber eher blockiert denn beflügelt haben. Digruber fuhr danach reihenweise Ergebnisse um Rang 20 ein. Brav, sauber, konstant – aber eben überschaubar schnell. Dass man auch anders Slalomfahren kann, zeigte Teamkollege Manuel Feller. Der Tiroler schied zwar fünfmal aus, wenn der 24-Jährige aber durchkam, war er schnell.

Sollte Digruber im Aufgebot für die WM in St. Moritz fehlen, darf er sich jedenfalls nicht wundern. Bei Großveranstaltungen zählen eben nur Spitzenplätze. Dafür braucht’s Mut auf der Piste und nicht nur am Mikrofon.