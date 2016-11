Das hätten sich viele St. Pöltner sauber ausgedacht: Nach dem 2:1-Sieg bei Tabellenführer Sturm Graz stellten einige in der Landeshauptstadt bereits eine optimistische Rechnung an. Mattersburg verliert das Heimspiel gegen Salzburg, der SKN schlägt nach der Länderspielpause das Tabellenschlusslicht in der NV Arena und legt satte sieben Punkte zwischen sich und das Tabellenende. Tja, die Burgenländer erstickten diese Träumereien bereits im Keim. Die Mattersburger landeten im strömenden Regen ihrerseits den Befreiungsschlag mit einem 2:1 gegen den Meister.

Fürchten müssen sich die St. Pöltner vor dem Kellerduell in zwei Wochen dennoch nicht. Trainer Jochen Fallmann hauchte der Mannschaft wieder Leben ein. In allen drei Spielen unter seiner Regie hatte seine Mannschaft einen auf den Gegner zugeschnittenen Plan inklusive Siegchance. Das wird gegen Mattersburg nicht anders sein.

Übrigens: Zahlreiche Trainernamen kursierten in den vergangenen Tagen durch St. Pölten. Arminas Narbekovas, Gerald Baumgartner, Lassaad Chabbi & Co. dürfen die Füße still halten. Der SKN St. Pölten hat einen hervorragenden Trainer und wäre gut beraten, die Interims- zur Dauerlösung zu machen.