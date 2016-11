Verdient wurde die Admira zu Niederösterreichs „Mannschaft des Jahres“ gewählt. Die Europacup-Qualifikation und der Einzug ins Cupfinale waren starke Indizien dafür. In der neuen Saison ging es den Südstädtern lange Zeit nicht so leicht von der Hand.

Klar, die sechs zusätzlichen Spiele in der Europa League steckten den Admira-Kickern in den Knochen. In den Köpfen machte sich indes etwas ganz anderes breit – gähnende Leere. Die Überraschungself der Liga ist diesmal Altach. Für die Admira ging es weniger glamourös zu, es winkte ein Platz im Niemandsland. Wenig motivierende Aussichten, die sich negativ auf die ohnehin überschaubaren Leistungen auswirkten.

Als dann am hinteren Ende der Tabelle auch noch St. Pölten und Mattersburg begannen, regelmäßig zu punkten, war der Elf von Trainer Oliver Lederer plötzlich nicht mehr langweilig. Die Angst ging um in der Südstadt. Die machte aber wenigstens jene Kräfte frei, die die jüngsten Siege gegen WAC und Salzburg ermöglichten.

Damit steht die Admira wieder dort, wo sie hingehört, nämlich auf Tuchfühlung mit den Großen der Liga. Die Karotte vor der Nase ist die weitaus angenehmere Motivation als die Faust im Nacken.