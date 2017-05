Wir kennen das aus der Gastronomie: Restaurants, oft mit fernöstlicher Küche, halten über Jahre offen. Und das, obwohl kaum Gäste kommen. Wie kann ein solches Geschäft funktionieren? Das fragen sich in solchen Fällen vor allem jene, die wissen, wie schwierig selbst ein gut frequentiertes Gastgewerbe gewinnbringend zu führen ist.

Die japanischen Fußballpläne in Horn waren hoffentlich seriöser. Die Frage nach dem Geschäftsmodell wurde trotzdem nie glaubwürdig und nachvollziehbar beantwortet. Jene, die deshalb kritisch den Zeigefinger hoben, wurden von den Verantwortlichen in Horn zuerst als Dummköpfe, später als Nestbeschmutzer und am Ende – als klar war, dass das nichts mehr wird – gar nicht mehr zurechtgewiesen.

Noch vor wenigen Wochen gab SV Horn-Präsident Yoji Honda im Gespräch mit der NÖN eine Standortgarantie samt Versprechen ab, die Investitionspläne im Waldviertel weiter zu verfolgen. Das war eine weitere, wenn auch eine der letzten japanischen Lügen, denen man im Waldviertel aufgesessen ist. Was lernen wir daraus: Ein Packerl – und sei es noch so schön verziert – das streng riecht, beinhaltet zu allermeist keine Rosenblüten.