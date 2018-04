Herz in die Hand nehmen, Aggressivität ins Spiel bringen und sein Heil im Konter suchen – das sind die Attribute, die man von einer Mannschaft erwartet, die im Abstiegskampf steckt. Ried, Grödig, Wiener Neustadt und Innsbruck waren die letzten vier Bundesliga-Absteiger. Sie spielten so oder so ähnlich.

„Deswegen versuchen wir es anders“, wurde Ex-SKN-Trainer Oliver Lederer nicht müde zu betonen. Klang schlüssig und war dennoch falsch. Da ist die Tabelle gnadenlos. Die vier Genannten sind zwar abgestiegen, allerdings mit einer Punkteanzahl, die St. Pölten nur noch erreichen könnte, wenn die restlichen acht Spiele gewonnen werden. Utopisch …

Lederer schaffte es also nicht, den Abstiegskampf neu zu erfinden. Sein Nachfolger Didi Kühbauer versucht das erst gar nicht. Seine Antrittsworte lassen erwarten, dass er den St. Pöltner Spielern einfache Dinge an die Hand geben wird. Kühbauer ist zuzutrauen, dass er damit die Mannschaft stabilisiert.

Sollte es zu den zwei Relegationsspielen gegen den Dritten aus der Sky Go Ersten Liga kommen, wäre St. Pölten sicher nicht Außenseiter. Aussichtslos ist die Lage beim SKN keinesfalls. Das weiß Kühbauer, ansonsten hätte er sich diesen Job nicht angetan.