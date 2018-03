Wer heikel ist, bleibt über. Ein Spruch, der nicht nur für so manchen Kostverächter gilt, sondern auch im Fußball seine Gültigkeit hat. Zumindest in St. Pölten.

Beim Bundesliga-Schlusslicht hängt wieder einmal der Trainer angezählt in den Seilen. Oliver Lederer machte sich am Sonntag kaum noch Hoffnungen darauf, dass er in zwei Wochen gegen Sturm Graz noch auf der St. Pöltner Bank sitzt.

Weit spannender ist ohnehin, wer aller als möglicher Nachfolger gehandelt wird. Didi Kühbauer – liegt auf der Hand. Thommy Flögel – ein im Fußball probates Mittel, auf den Amateurcoach im eigenen Haus zu setzen. Wirklich abenteuerlich wird es, wenn tatsächlich passiert, was in St. Pölten seit Tagen hinter vorgehaltener Hand erzählt wird. Frenkie Schinkels soll den SKN in der Liga halten. Dem streitbaren Frenkie wäre durchaus zuzutrauen, dass er den müden SKN-Kickern Beine macht und sie vor allem bei ihrem Herz packt.

Das Problem: Beim Abgang von Schinkels als Sportdirektor vor der aktuellen Saison wurde einiges an Porzellan zerschlagen. Ob sich der SKN da drübertraut? Klar ist: Einige SKN-Fans würden lieber absteigen, als sich von Frenkie Schinkels retten zu lassen.