Nach dem 0:0 gegen den WAC ist der SKN St. Pölten nicht mehr in der Lage, sportlich eine Geschichte aufzutischen, die noch irgend ein Fan glauben möchte. Nach Runde 15 ist ziemlich klar, dass St. Pölten nach Runde 36 am letzten Platz stehen wird.

Vergebene Elfmeter oder unglückliche Schiedsrichterentscheidungen dafür ins Treffen zu führen, ist genauso ein Kratzen an der Oberfläche, wie es der Trainerwechsel von Jochen Fallmann zu Oliver Lederer war. Fakt ist, dass derart ausgewachsene Krisen ausnahmslos immer auf das Versagen der Führungskräfte zurückzuführen sind. Das gilt für jeden Bundesligaklub, so wie es für jeden 2. Klasse-Verein seine Richtigkeit hat.

Dabei hat der SKN St. Pölten noch Glück, dass diese Fehlentwicklungen in dieser Übergangssaison zur Zwölferliga offengelegt werden. Am Ende kann auch über den Umweg der Relegation der Klassenerhalt gelingen. Dieses „Geschenk“ muss dann aber auch angenommen werden. Heißt: Jetzt muss es tiefere Einschnitte geben. Der Verein muss sich mit passender Vision und klarem Plan neu aufstellen. Im Hintergrund sollen dafür auch schon die Fäden gezogen werden. Gut so. Diese Krise ist für den SKN in Wahrheit eine große Chance.