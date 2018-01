Als die Flaschen an die Wand der Moschee von Kiseljak (Bosnien-Herzegowina) gekracht sind, ist so einiges zerbrochen. Nicht bloß Glas, sondern auch der Mythos vom „Vorbild Fußballer“. Die Rapidler Dejan Ljubicic und Daniel Sudar haben sich mit ihrer nächtlichen Vandalenaktion im Urlaub ein Eigentor geschossen. Wenn so Vorbilder aussehen, dann gute Nacht.

Angesichts der Kriegsereignisse der vergangenen Jahrzehnte haben die beiden Kicker ein historisches Foul begangen – kein verspäteter Lausbubenstreich ist da in Sarajevo passiert, sondern ein Verhalten wie jenes des sprichwörtlichen Elefanten im Porzellanladen.

Immerhin haben sich die jungen Männer umgehend entschuldigt, als ihnen dämmerte, welche Wellen die Aktion – von einer Videokamera festgehalten – geschlagen hat. Spät, aber doch kam das Gehirn wieder auf Touren.

Zum Handkuss gekommen sind – quasi als Kollateralschaden – die Wr. Neustädter. Sie haben sich umgehend von Rapid-Leihgabe Daniel Sudar getrennt. Dejan Ljubicic wird bei den Hütteldorfern wohl mit einem blauen Auge davonkommen. Freilich: Nur der erhobene Zeigefinger des Sportdirektors wird nicht reichen …