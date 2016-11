Die Frage, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch beantwortet werden wird, ist mit Sicherheit eine der zentralen für die Weltpolitik: Wer wird US-Präsident – Hillary Clinton, eine mit allen Wassern gewaschene Profi-Politikerin mit sagenhaft schlechten Umfragedaten, oder Donald Trump, der exzentrische Multi-Milliardär mit dem Charme des politisch inkorrekten Außenseiters und nicht minder horriblen Imagewerten?

Ohne den Vereinigten Staaten nahetreten zu wollen, aber dieses Match muss man Not gegen Elend nennen. Kaum in der Geschichte sind zwei dermaßen schlecht beleumundete Kandidaten aufeinandergetroffen. Und auch wenn der noch amtierende Präsident Barack Obama in zwei Amtszeiten sein anfangs überaus ambitioniertes Programm bei Weitem nicht abarbeiten konnte, sehnt man sich fast nach dem Hoffnungswahlkampf von 2008 zurück. Im aktuellen Wahljahr dominierte dagegen die Angst. Nur manchmal blitzte durch, was politische Kommunikation auch leisten kann, etwa wenn die politisch hochtalentierte First Lady Michelle Obama das Wort ergriff.

Gewinnt Donald Trump doch noch das Rennen, wäre das nicht nur das größte Comeback seit Lazarus. Es wäre auch ein Belastungstest für das internationale Staatengefüge. Trump hat den Populismus europäischer, nein, österreichischer Prägung in den Vereinigten Staaten salonfähig gemacht. Denn ein echter republikanischer Kandidat ist er nicht. Anders als die Tradition seiner Partei ist er isolationistisch veranlagt, und verachtet internationale Handelsabkommen.

Von einer Mauer an der Südgrenze, dem Rauswurf von Muslimen und manipulierten Wahlen – natürlich nur für den Fall der eigenen Niederlage – hat vor ihm in den USA auch noch keiner geredet. Manche US-Kritiker gehen sogar so weit, dass sie behaupten, das Verhältnis USA-Russland würde mit Trump verbessert. Das mag aktuell so aussehen. Es kann aber auch sein, dass ein erstes konfrontatives Ego-Vermessen der beiden Herren kein unheikler Moment würde.

Also muss man sich Hillary Clinton im Weißen Haus wünschen. Eines muss man ihr lassen: Anders als ihre drei Vorgänger, ihr Mann Bill, George W. Bush und Barack Obama, hat sie Erfahrung und zieht nicht als Rookie ins Weiße Haus ein. Aber wenn es das fleischgewordene Establishment gibt, dann trägt es ihren Namen. Ob daraus je die so nötige Aufbruchsstimmung abgeleitet werden kann, darf bezweifelt werden.