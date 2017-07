So stand eben erst eine Debatte über die Präsidentschaft von Malta auf der Tagesordnung des EU-Parlaments in Straßburg. Was die Herrschaften dort wenig kränkte. Schlappe dreißig von 751 Abgeordneten waren gekommen.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker platzte der Kragen und bezeichnete das Europaparlament deshalb als „sehr lächerlich“. Man wird ihm nicht widersprechen.

Auch wenn Malta mit 440.000 Einwohnern zu den ganz Kleinen in der Europäischen Union zählt, hat es wie alle anderen Staaten das Recht, von den gewählten Vertretern ernst genommen zu werden.

In Zeiten, in denen die Europäische Union immer mehr heruntergemacht wird, ist es für sie um so wichtiger, ihren Aufgaben und Pflichten nachzukommen. Denn wer Respekt verlangt, muss ihn verdienen.