SPÖ und ÖVP reklamieren seit Jahrzehnten ein Attribut für sich, das bei vielen fast in den täglichen Sprachgebrauch übergegangen ist: „staatstragend“. Was soll diese Zuschreibung ausdrücken? Wohl, dass es diesen Parteien, weit über die zweifellos entscheidende Nachkriegsphase hinaus immer um das Staatsganze ging und erst in zweiter Linie um das Parteiwohl. Sie stellten also, wenn es denn nötig war, ihre eigenen Interessen hintan.

Nun kann man an der Richtigkeit dieses schmückenden Beiwortes seit vielen Jahren Zweifel anmelden. Wolfgang Schüssel etwa ging es auf seinem Weg ins Kanzleramt natürlich um Eigeninteressen. Allerdings verbarg er diese auch immer wieder geschickt hinter einer zweifelsohne klaren politischen Ausrichtung. Zu der konnte man stehen, wie man wollte, aber absprechen konnte man ihm inhaltliche Überzeugungen nicht. Alfred Gusenbauer kam nicht recht dazu, seinen Gegenentwurf im Kanzleramt mit Leben zu füllen. Er legte sich aber immerhin auch mit parteiinternen Lobbygruppen, etwa den Gewerkschaftern, an.

Seit der Ära Werner Faymann wird man das Gefühl nicht los, dass Überzeugungen und Programmatik nur mehr lästiges Beiwerk darstellen. Wichtig ist bloß noch, dass man sich möglichst lange dort hält, wo man es sich gerade eingerichtet hat.

In diesen Tagen hat das Gezerre um strategische Ausgangspositionen und taktische Spielchen in der Bundesregierung einen neuen Höhepunkt erreicht. In einem unwürdigen Inszenierungsmatch, wo einerseits mit Ultimaten gedroht, andererseits mit kindischen Sticheleien agiert wurde, ist jedenfalls eines endgültig verloren gegangen: das Attribut „staatstragend“.

So, wie sich SPÖ und ÖVP zuletzt – unbesehen einer Einigung oder dem Platzen der Regierung – benommen haben; so, wie sie seit nunmehr zehn Jahren immer wieder Koalitionsverhandlungen führen, haben sie von dem Bonus, den sie in der Bevölkerung einmal hatten, vieles verspielt. Interessant ist eigentlich nur, dass weder Sozialdemokraten noch Volkspartei auf diesen Vertrauensverlust reagieren. Bei der Bundespräsidentschaftswahl hat man das eigentlich ziemlich eindrücklich vor Augen geführt bekommen. Die Lernkurve seither passt sich erstaunlicherweise dennoch den aktuellen Außentemperaturen an.