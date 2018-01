Und wo bleibt der Spaß?.

Wir sind … nein, nicht nur am Ende des Wahlkampfes, sondern mitten in der Ballsaison. Was nur Vergnügen sein sollte, ehe es in die strenge Fastenzeit geht, bekommt bei uns immer öfter bedenkliche Schlagseiten.

Ein kleiner Blick zurück lehrt uns, dass der Ball im mittelhochdeutschen Dantz geheißen hat und als Begriff vom lateinischen ballare (tanzen, hüpfen) kommt. Tanzen hat den Menschen also stets große Freude gemacht.

Nicht ohne Grund steht der Ortsname Ballhausplatz für die österreichische Regierung, wie Downing Street für die englische.

Immer öfter aber beherrschen andere Themen die öffentliche Wahrnehmung. Beim Opernball etwa sind es (dank Richard Lugner und Melanie Griffith) die Schönheitsoperationen. Der Akademikerball hingegen lässt nur fragen, wie rechts die drinnen, wie links die draußen und wie schlagkräftig die Polizisten sind.

Von Freude, Spaß, Tanz und Vergnügen ist immer seltener die Rede. Schon sehr schade.