Praktisch ist sie, die Wohnungs-Vermietungsplattform Airbnb. Jedenfalls für die Mieter. Günstige Wohnungen in zentraler Lage werden hier angeboten, mit denen Hotels häufig preislich schlicht nicht mithalten können. Außerdem gibt’s Tipps für Restaurants und Unternehmungen vom einheimischen Vermieter oft bei der Schlüsselübergabe mit dazu.

Auf der anderen Seite treibt Airbnb in Großstädten wie Barcelona die Wohnungspreise in die Höhe. Professionelle Investoren kaufen Wohnungen rein zum Zweck der Kurzzeitvermietung – was in Summe mehr Geld einbringt, als Wohnungen dauerhaft zu vermieten. Und, natürlich, sind es auch Hotels, die in Metropolen unter dem Mitbewerb durch Kurzzeitvermietung von Privatwohnungen leiden.

In Niederösterreich ist Airbnb kaum ein Thema, von der Situation am Semmering abgesehen. Dort waren bisher sich schlecht benehmende Mieter Grund für Beschwerden. Ansonsten birgt Airbnb auch für Tourismusregionen Vorteile – bringt es doch Menschen an einen Ort, die vermutlich gar nicht bereit wären, in Hotels zu nächtigen. Und dort, wo sie hinreisen, konsumieren diese Menschen ja auch. Daher bleibt die Situation in Niederösterreich hoffentlich, wie sie ist – Airbnb und Hotels koexistieren, und Mieter, Vermieter und Tourismusregionen können profitieren.