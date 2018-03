Interessant, dass gewisse Produkte in den vergangenen Jahren eine Renaissance zu erleben scheinen. Regionalität und Nachhaltigkeit sind mittlerweile gängige Schlagzeilen, mit denen Hersteller ihre Produkte bewerben. Auch Glas als Verpackungsmaterial scheint etwas zu sein, dass vor Jahrzehnten in den Hintergrund gerückt ist und nun für Konsumenten wieder wichtiger zu werden scheint. Das zeigt auch die Ankündigung der Berglandmilch, Milch und Joghurt ab April wieder in Einweg-Glasgebinden ins Sortiment aufnehmen zu wollen.

In den vergangenen Jahren bevölkerten auch wieder mehr Getränke wie Mineralwasser im Glas die Regale der Supermärkte. Ein Bild, dass Ende der 80er-Jahre noch relativ selbstverständlich war, sich dann aber Stück für Stück eben verflüchtigte. Dass künftig auch wieder Milch in Glas erhältlich sein wird, ist gut.

Dabei geht es gar nicht darum, Verpackungen wie PET und Glas gegeneinander auszuspielen, ebenso wenig wie Einweg gegen Mehrweg. Alle Varianten haben ihre Vor- und Nachteile, und die abzuwägen obliegt jedem Einzelnen. Dass es aber die Möglichkeit gibt, zwischen verschiedenen Verpackungsmaterialien bei Lebensmitteln und Getränken zu wählen, ist wichtig und richtig.