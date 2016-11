72 Mal pro Jahr bezahlen die Österreicher mit Bankomat- oder Kreditkarte ihre Einkäufe. Damit sind die Österreicher in Europa definitiv keine Vorreiter, was das bargeldlose Zahlen betrifft: Norweger etwa greifen rund 400 Mal pro Jahr bei Bezahlung zur Karte.

Das ergab eine Ende vergangener Woche veröffentlichte Studie der Unternehmensberatung A. T. Kearney. „Europaweit erwarten wir, dass sich die Anzahl der Transaktionen ohne Bargeld bis 2025 auf knapp 238 Milliarden verdoppeln werden“, so A. T. Kearney-Partner und -Finanzexperte Andreas Pratz. Eine beachtliche Summe. Für Österreich rechnet die Unternehmensberatung mit einem überdurchschnittlichen Wachstum der Kartenzahlung von sechs Prozent.

Bargeld ist immer wieder auch politisches Thema in Österreich. Die Regierungsparteien sind hier uneins: Beide wollen zwar den Erhalt des Bargelds. Die ÖVP etwa will eine Verankerung des Bargelds in der Verfassung, die SPÖ sieht dafür aktuell keine Notwendigkeit.

Bargeldloses Bezahlen ist bequem, zeitsparend und im Aufwind, das steht fest. Dass diese Form der Bezahlung zunimmt, ist zu begrüßen. Aber sie soll eine Alternative zum Bargeld sein und bleiben. Denn kaum jemand will, dass all seine Transaktionen zumindest theoretisch nachvollziehbar sind.