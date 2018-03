Auf Niederösterreichs Autobahnen und Schnellstraßen ist der Verkehr massiv gestiegen. Um bis zu mehr als 50 Prozent – wie auf der S33 bei St. Pölten – ist das Kfz-Aufkommen pro Tag 2017 gegenüber 2010 angewachsen. Das zeigt eine Analyse des Verkehrsclubs Österreich auf Basis von Asfinag-Daten. Besonders betroffen ist auch die A4 bei Bruck/Leitha (plus 44,5 Prozent Kfz/Tag), die A3 bei Ebreichsdorf (plus 41,6 Prozent) und die S1 bei Rannersdorf (plus 30,2 Prozent).

Das ist ein Zeichen von steigender Mobilität der Bevölkerung, Wohlstand und einer florierenden Wirtschaft – Dinge, die grundsätzlich zu befürworten sind. Die Schattenseiten davon sind ein starkes Verkehrsaufkommen und damit einhergehend große Beanspruchung der jeweiligen Straßenbeläge, Staus, ein höherer Lärmpegel und mehr Abgase.

Die Zukunft kann für Personen, aber auch für Güter, nur auf der Schiene liegen, um diesem Problem begegnen zu können. Mit einem guten Bahnangebot kann das auch funktionieren – auf der A1 bei Pressbaum etwa wurden um vier Prozent weniger Kfz gezählt als sieben Jahre davor. Das ist, wie der VCÖ anführt, auf den guten Ausbau der Weststrecke zurückzuführen. Gut, dass die ÖBB auch in Zukunft in Erhalt und Ausbau des Streckennetzes in der Ostregion investieren.