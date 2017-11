Die Digitale Vignette, die es ab jetzt erstmals bei der Asfinag zu kaufen gibt, ist erst 18 Tage nach dem Kauf gültig. Der Grund dafür ist das 14-tägige Rücktrittsrecht der Kunden. Inklusive Postweg und möglicher Bearbeitungsdauer ist die Digitale Vignette dann erst nach Ablauf der 18-Tages-Frist gültig. So soll verhindert werden, dass Kunden, die die Vignette schon gekauft haben, innerhalb von 14 Tagen vom Kauf zurücktreten und in dieser Zeit das Autobahnnetz in Österreich nutzen. Damit die Digitale Vignette also die aktuell gültige Jahresvignette ablösen kann, muss sie spätestens am 14. Jänner gekauft werden.

Die Arbeiterkammer Niederösterreich hat daher in der Vorwoche eine Art Teilrücktritt für die Kunden gefordert. Konsumenten könnten etwa vom Kauf der Digitalen Vignette zurücktreten und müssten in diesem Fall die Tage der Nutzung bezahlen. Laut Asfinag ist das nach den Vorgaben der Europäischen Richtlinie für Konsumentenschutz nicht möglich.

Dieses Beispiel zeigt: Beim Thema Digitalisierung ist die Digitalisierung selbst oft schneller als die Gesetzgeber. Wenn die Digitalisierung vorangetrieben werden soll – woran ja keiner der relevanten Stakeholder zweifelt –, dann müssen auch entsprechende gesetzliche Rahmenbedingungen für derartige Fälle geschaffen werden.