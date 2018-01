Erstmals seit Bestehen der Unfallstatistik im Jahr 1961 gab es 2017 in Niederösterreich weniger als 100 Verkehrstote – nämlich exakt 93. Das ist, gerade für ein Flächenbundesland wie Niederösterreich, eine hervorragende Nachricht. 2004 lag diese Zahl noch bei 269 Verkehrstoten, 2016 immer noch bei 112 Toten. Auch bundesweit ist die Zahl der tödlich im Straßenverkehr verunglückten zurückgegangen, liegt aber noch immer bei über 400.

Natürlich ist aber jeder der 93 Verkehrstoten dennoch einer zu viel. Der Verkehrsclub Österreich fordert daher, sich in mehreren Punkten an der Verkehrspolitik der Schweiz zu orientieren. Denn in der Schweiz gab es rund die Hälfte weniger Verkehrstote im Vorjahr als in ganz Österreich. In der Schweiz gebe es kaum Toleranz bei Geschwindigkeitsübertretungen, die Strafen seien höher. Außerdem profitierte die Schweiz vom dichten Bahnnetz, da das Unfallrisiko mit dem Auto höher sei als mit der Bahn.

Einige der geforderten Maßnahmen nach Schweizer Vorbild sind definitiv zu begrüßen – wie die strengen Strafen für Geschwindigkeitsüberschreitungen. Dass das Bahnsystem in ganz Niederösterreich so gut ausgebaut werden kann wie in der Schweiz, scheint aber allein angesichts der gravierend unterschiedlichen Bevölkerungsdichte schwierig.