Das gute, alte Sparbuch hat ja in Österreich Tradition. Die risikoscheuen Österreicher vertrauen noch immer in diese Sparform, obwohl die Zinsen bekannterweise verschwindend gering sind und die wenigen Erträge von der Inflation aufgefressen werden.

Aktien und Anleihen sind daneben noch bekannte, wenn auch mit Skepsis betrachtete Anlageformen. Crowdinvesting, also das Investieren vieler Anleger, der Crowd, mit geringen Summen in Projekte, kennt man zwar ebenfalls. Dass auch in Immobilienprojekte investiert werden kann, ist in Österreich bis dato noch nicht sehr verbreitet, im Gegensatz zu Staaten wie Großbritannien oder Deutschland. Hier haben solche Crowdinvesting-Projekte bereits mehr Breitenwirkung. Doch auch in Österreich baut sich ein größer werdender Pool an Anlegern auf. Möglich werden solche Investments über Plattformen wie Reval, eine reine Immobilien-Crowdinvesting-Plattform.

Crowdinvesting bei etwa Reval bringt mit 5,5 Prozent eine vergleichsweise gute Rendite, aber natürlich auch ein Risiko – im schlimmsten Fall ist das Geld für den Investor weg. Dafür können bereits geringe Beträge – bei Reval etwa 100 Euro – investiert werden. Damit können auch junge und nicht stark finanzkräftige Menschen in spannende Wohnbau-Projekte investieren.