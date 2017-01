Es fehlt an Investitionen im Land – und an Investitionsanreizen. Das ist die Diagnose der Wirtschaftskammer Niederösterreich angesichts der aktuellen Ergebnisse des Wirtschaftsbarometers Austria, der halbjährlich durchgeführten Konjunkturbefragung der Wirtschaftskammer. Christoph Schneider, Leiter der wirtschaftspolitischen Abteilung der Wirtschaftskammer Österreich, ortet bundesweit eine Investitionslücke in Höhe von rund zwei Milliarden Euro, in NÖ von 250 bis 300 Millionen Euro. Das sind gewaltige Summen.

Investieren wollen 2017 zwar zwei Drittel der befragten Unternehmen. Nur 17 Prozent planen bei der Frage nach der Art von Investitionen, bei der Mehrfachantworten möglich waren, aber Neuinvestitionen. 65 Prozent der NÖ-Betriebe wollen Ersatzinvestitionen tätigen. Bundesweit schauen diese Ergebnisse etwas besser aus: Nur 21 Prozent der Betriebe wollen nicht investieren und immerhin 39 Prozent planen Neuinvestitionen.

Warum gerade in NÖ die Investitionsfreudigkeit der Betriebe so verhalten ist, ist schwer auszumachen. Klar ist: Es muss im neuen Jahr einiges passieren, um die Unternehmen zu entlasten. Sonst passieren die Investitionen künftig verstärkt im Ausland – oder die Betriebe wandern gleich ganz in andere Länder ab.