Seit knapp einem Jahr hat Deutschland sie: die gesetzliche Frauenquote. Seit Anfang 2016 müssen börsennotierte Unternehmen bei Aufsichtsräten mindestens 30 Prozent der neu zu besetzenden Positionen mit Frauen besetzen. Dem Gesetz ging eine jahrelange Debatte bei unseren Nachbarn voraus. In Österreich ist der Aufsichtsrat der umsatzstärksten Unternehmen laut Frauen.Management.Report 2016 der Arbeiterkammer Wien mit über 80 Prozent klar männlich dominiert.

Immer wieder ist eine Frauenquote auch in Österreich Inhalt von Diskussionen. Natürlich gibt es auch jetzt Frauen, die es ohne Quote in Führungspositionen schaffen. Doch sie sind Mangelware. Und natürlich ist eine Frauenquote nicht die ideale Lösung, um ein ausgewogenes Verhältnis von Männern und Frauen etwa in Aufsichtsratspositionen zu erzielen.

Solange sich von allein so wenig bewegt, was eine Steigerung der Frauenzahl in Toppositionen angeht, wird eine Quote aber die einzige Alternative sein. Das Totschlag-Argument von Quotengegnern, dass Frauen dann nur wegen einer Quote und nicht der Leistung in eine Position gehievt werden, kann so nicht gelten. Es geht ja darum, den Anteil an gleich wie Männer qualifizierten Frauen in Führungspositionen zu heben. An alle Gegner: Lassen wir es doch auf einen Versuch ankommen.