Gebetsmühlenartig kommt jährlich die Meldung in den Medien, dass es wieder so weit ist: Der Equal Pay Day hat stattgefunden, diesmal am 27. Februar. Das ist der Tag, ab dem Frauen in Österreich quasi zu verdienen beginnen – bis dahin haben sie im Vergleich zu den Männern unentgeltlich gearbeitet. Dieser Umstand hat viele Gründe: Teilzeitarbeit, Kinderbetreuung, aber auch tatsächlich weniger Bezahlung für gleiche Arbeit.

Gebetsmühlenartig kommen anlässlich dieses Tages auch die Kritiker auf den Plan (auch als Reaktion auf Kommentare wie diesen), die nicht verstehen wollen, warum kritisiert wird, dass Frauen oft Teilzeit arbeiten oder ganz für die Kinderbetreuung daheim bleiben. Denn es sei doch jeder Familie freigestellt, wie sie das handhaben möchte.

Gebetsmühlenartig kann an dieser Stelle daher nur wiederholt werden: Darum geht es dabei doch gar nicht. Wer sein Leben aus welchen Gründen auch immer genau so anlegt, dass der Mann der Hauptverdiener ist, dem ist das natürlich freigestellt. Und kein Lebensmodell ist besser oder schlechter als das andere. Aber: Finanzielle Unabhängigkeit bedeutet Freiheit und Sicherheit, und die ist grundsätzlich sehr zu begrüßen. Denn niemand kann vorhersehen, was mit einer Beziehung oder im Leben generell passieren wird.