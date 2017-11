Die Anzahl an zugelassenen Pkw in Niederösterreich steigt und steigt. 2010 waren noch knapp 970.000 Autos auf Niederösterreichs Straßen unterwegs, laut Verkehrsclub Österreich sind es aktuell bereits 1,07 Millionen. Die Kurve zeigt also deutlich nach oben.

Der Verkehrsclub Österreich fordert angesichts dieser Zahlen den Ausbau von Carsharing in Niederösterreich. Aktuell gibt es bereits mehr als 70 Gemeinden, in denen E-Carsharing angeboten wird. Dieses Angebot erspare Haushalten die teure Anschaffung eines Zweitautos.

So weit, so gut. Carsharing macht natürlich Sinn und ist in großen Städten eine wohl angenehme und günstige Alternative im Vergleich zur Anschaffung eines eigenen Autos. In einem Flächenbundesland wie Niederösterreich könnte es aber durchaus schwieriger werden, Carsharing wirklich deutlich zu etablieren. Hier gibt es einfach größere Distanzen zu überwinden, die ein solches System natürlich vor größere Schwierigkeiten stellt als im engen urbanen Raum.

Es ist wichtig, dass es das Angebot von E-Carsharing auch in einem Flächenbundesland gibt. Hier muss aber erst ein Umdenken in der Gesellschaft stattfinden, dass E-Carsharing eine umweltschonende Alternative zum Zweit-Pkw ist. Und das kann dauern.