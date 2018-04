Vier Wochen Praktikum im Ausland. Ohne Kosten für die Praktikanten. Dafür mit vielen Möglichkeiten, eine neue Kultur kennenzulernen, den Horizont zu erweitern, Sprachkenntnisse zu vertiefen und Arbeitsluft in einem anderen Umfeld zu schnuppern. Im Rahmen der Aktion „Let’s Walz“ haben niederösterreichische Lehrlinge im Zuge ihrer Lehrzeit genau diese Chance.

Und die haben im Vorjahr, dem ersten Jahr der von der Wirtschaftskammer ins Leben gerufenen Aktion, 162 Lehrlinge auch genützt. Jetzt geht die Initiative in die zweite Runde, Bewerbungen sind ab jetzt bis Anfang Mai möglich. Nachdem im Vorjahr wegen der durchgehend guten Bewerbungen kein Bewerber abgelehnt wurde, kann nur jeder und jedem einzelnen Lehrling in Niederösterreich geraten werden: Gebt euch Mühe und bewerbt euch!

Erfahrungen im Ausland zu sammeln ist typisch für Schüleraustausche und Auslandssemester bei Studenten, in der Lehrausbildung ist diese Art der Horizonterweiterung nicht so weit verbreitet. Deshalb ist die Aktion, die heuer auch von der Arbeiterkammer unterstützt wird, mehr als zu begrüßen. Es ist eine tolle Chance für Jugendliche, schon in jungen Jahren über ihren eigenen Tellerrand hinauszublicken.