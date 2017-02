Die viel diskutierte mögliche Einführung eines Mindestlohns von 1.500 Euro hat es vergangene Woche wieder in die Schlagzeilen geschafft. Der Grund ist eine vom Wirtschaftsinstitut EcoAustria publizierte Studie, laut der 356.000 Österreicher von der Einführung des Mindestlohns betroffen wären. Das sind zehn Prozent der unselbstständig Beschäftigten im Land. EcoAustria errechnete einen daraus resultierenden Mehraufwand an Kosten von rund 900 Millionen Euro.

Konkret seien etwa die Branchen der Textilreiniger, das Taxigewerbe, Gastronomie und Beherbergung sowie Friseure und Floristen besonders betroffen. Die Warnung von Arbeitgeberseite in diesen Branchen: Höhere Löhne würden zu Abwanderung ins Ausland führen, wo es ein niedrigeres Lohnniveau gebe.

Natürlich will niemand in Österreich Abwanderung von Betrieben oder Kunden ins Ausland. Die Lösung dagegen kann aber nicht sein, Arbeitnehmer an den Rand ihrer Existenz zu bringen. Was vielfach vergessen wird: Ein Mindestlohn kann ein nicht zu vernachlässigender Anreiz für Menschen sein, sich in ihrem Beruf mehr anzustrengen bzw. mehr Energie in berufsnahe Weiterbildung zu stecken. Und die daraus resultierende Qualitätssteigerung kommt ja auch und gerade den Unternehmen zugute.