Die Österreicher lassen sich zu Weihnachten nicht lumpen. Zumindest, was den Müll angeht, den Herr und Frau Österreicher in dieser Zeit produzieren. 4.700 Tonnen Verpackungsmaterialien – also Geschenkpapier, Geschenkkartons und Schleifen – werden jährlich in Österreich zu Weihnachten verbraucht.

Auf diese Zahl wies die Umweltschutzorganisation WWF in der Vorwoche hin. Hinzu kommen Verpackungen von vor allem online bestellten Geschenken und zu viel gekaufte und deswegen nach den Feiertagen weggeworfene Lebensmittel. Zehn bis 15 Prozent Müll fällt laut WWF in der Vorweihnachtszeit mehr an als im Rest des Jahres.

Der WWF gab auch Tipps zur Müllvermeidung: Alte Zeitungen etwa als Geschenkpapier verwenden, übrig gebliebene Lebensmittel nicht wegwerfen, sondern einfrieren oder als Restl-Essen verwerten. Es wundert doch, dass offensichtlich so viele Österreicher von diesen simplen und altbekannten Tipps wenig Gebrauch machen.

Und auch wenn der folgende Appell simpel und altbekannt ist, muss er doch wieder in Erinnerung gerufen werden, weil er der Müllvermeider Nummer eins ist: Genießen wir zu Weihnachten die Zeit mit Familie und Freunden. Denn das Kaufen sollte zu Weihnachten ja ohnehin nur eine Nebenerscheinung sein.