Das Silicon Valley um San Francisco ist bekannt für den unbändigen Gründerwillen, der den jungen Menschen bereits an der Universität mitgegeben wird. Dort lernen die Studierenden nicht nur den Stoff in ihrer Fachrichtung auf international hoch angesehenem Niveau. Sondern auch, von Anfang an mitzudenken, wie sie mit ihrem angelernten Wissen ein innovatives Unternehmen etablieren können.

Damit hat das Silicon Valley Europa einiges an Innovationskraft und Gründerdenken voraus. Zu diesem Resümee kam auch die NÖ- Wirtschaftsdelegation, die in der Vorwoche diesen Nabel der Start-up-Welt besuchte, um sich Ideen für die NÖ-Gründerszene zu holen.

Nein, Niederösterreich wird nie Silicon Valley sein. Das steht fest. Der österreichische Finanzplatz wird nie so ausgestattet sein wie im „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“, auch das heimische Sicherheitsdenken wird der amerikanischen Kultur des Scheiterns wohl nicht so schnell weichen. Es ist auch nicht erstrebenswert, sich San Francisco und sein Umland zum uneingeschränkten Vorbild zu machen – das zeigt etwa die große Anzahl an Obdachlosen, die es in der Stadt gibt. Im Rahmen der NÖ-Möglichkeiten ist allerdings in den Bereichen Gründergeist und Forschung einiges drin, was das Lernen von den Besten – in diesem Fall dem Silicon Valley – angeht.