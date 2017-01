Stellen Sie sich eine Firma vor, die Jahr für Jahr hohe Einsparungen vornehmen muss. Von den obersten Verantwortungsträgern wird kein Wert mehr auf eine adäquate Ausstattung gelegt. Einzelne Niederlassungen wurden bereits verkauft – Personal gekürzt.

Nicht gerade ein Unternehmen, das für den „Great Place to Work“ nominiert werden würde. Geschweige denn eines, dass auf der Watchlist von vielen Arbeitssuchenden aufleuchtet. Diese Situation hat das Bundesheer in den letzten Jahren durchgemacht. Bis 2016. Dann kam mit der Flüchtlingskrise und dem neuen Minister der Turnaround. Jetzt werden auf einen Schlag Hunderte – bis 2020 sogar 2.000 – Mitarbeiter in Niederösterreich gebraucht. Diese zu rekrutieren ist schwer, auch wenn sich das Image verbessert hat.

Mehr Angelobungen (dabei soll auch Personal geworben werden), eine Modernisierung der Stellungsstraße in der Hesserkaserne St. Pölten (dort müssen alle jungen Männer einmal hin) und ein anderer Umgangston mit den Grundwehrdienern (der Hauptpool für neue Kräfte) sollen die Basis für eine erfolgreiche Personaloffensive beim Heer bilden. Die angespannte Arbeitsmarktsituation könnte helfen, dass diese gelingt. Und mit den Prognosen zur sicherheitspolitischen Lage scheinen diese Jobs auch langfristig gesichert zu sein.