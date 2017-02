Die Never-Ending-Story 3. Piste am Flughafen Wien-Schwechat könnte nun doch zu einem Ende kommen. Und das scheint nach derzeitigem Stand keines zu sein, das die Flughafenbetreiber gern haben wollen. Das Bundesverwaltungsgericht hat sich gegen den Bau der 3. Piste ausgesprochen. Begründung: negative Folgen für die Umwelt. Eine ordentliche Revision wurde nicht zugelassen, der Flughafen will dennoch alle möglichen Rechtsmittel gegen dieses Urteil ergreifen.

Die Argumente der Gegner der 3. Piste sind zu einem großen Teil nachvollziehbar. Natürlich führt höheres Flugaufkommen zu höheren Emissionsausstößen. Natürlich ist das eine zusätzliche Belastung für die Umwelt. Natürlich würde ein Mehr an Flugverkehr auch ein Mehr an Fluglärmbelästigung bringen.

Bei allem (berechtigten!) Schutz der Umwelt übersehen die Gegner in ihrem Jubel über das Urteil aber eines: Nur weil es die 3. Piste in Wien-Schwechat nun möglicherweise nicht geben wird, wird ja der Flugverkehr in Europa nicht weniger. Steigt das Flugaufkommen in Europa, starten und landen mehr Flugzeuge eben in anderen Ländern, möglicherweise Nachbarländern Österreichs. Damit verändert sich die Emissionsbelastung in Europa nicht, und Österreich hat tatsächlich einen erheblichen Wettbewerbsnachteil.