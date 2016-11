„Eine Chance wurde vertan! Aus der Reform wurde nur ein Reförmchen.“ Gegen die von SPÖ und ÖVP in Begutachtung geschickte Gewerbereform hagelte es von der Opposition und in diversen Medien heftige Kritik. Wieder einmal habe die Regierung nichts zustande gebracht, heißt es. Das sehen Wirtschaftskammer und Gewerkschaft gänzlich anders: Mit der neuen Gewerbeordnung werden u. a. Gewerbeanmeldungen und Genehmigungen für Betriebsanlagen erleichtert.

Dem Verhandlungsgeschick der Sozialpartner ist es außerdem zu verdanken, dass die geplante Halbierung der nunmehr 81 reglementierten Gewerbe verhindert wurde. Das sind jene Berufe, die nur mit Meister- bzw. Befähigungsprüfung ausgeübt werden können. Eine drastische Reduzierung hätte nicht nur Qualitätsbetriebe aufgrund des zu erwartenden Preisdumpings ins Wanken gebracht. Auch die international höchst anerkannte heimische Lehrlingsausbildung wäre in Gefahr: Kann jeder jedes Gewerbe ausüben, erlernt keiner mehr einen Beruf.

An dieser Stelle ist die Kritik an der Regierung sehrwohl angebracht. Denn die SPÖ-Forderung für mehr freie Gewerbe wurde bis zum Schluss als „Revanche“ an die ÖVP für den harten Kurs bei der Mindestsicherung gehandelt. Ein ziemlich hohes Spielgeld bei der aktuellen Arbeitsmarktsituation ...