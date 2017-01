Bauprojekte sind teure Unterfangen, das ist unbestritten. Planung, Arbeitsleistung, Materialien – Qualität in allen Bereichen kostet. Immer wieder beschäftigen Bauherren dazu gerne Hilfskräfte auf der eigenen Baustelle, häufig auch aus dem Ausland. Per se ein legitimes Vorgehen.

Allerdings besteht hier, gerade weil Lohn- und Sozialdumping in Österreich immer stärker bekämpft wird, die Gefahr, schnell ins Kriminal abzudriften – und da muss nicht einmal böse Absicht dahinter stehen. Ein zu spätes Anmelden oder ein Fehler in der Abrechnung können schon reichen, um mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten. Davor warnt – natürlich – die Wirtschaftskammer. Diese Warnungen sollten auch im Interesse der Bauherren aber nicht ungehört bleiben.

Wer diesen Schritt geht, sollte penibelst die Vorschriften einhalten. Rechtzeitige Anmeldung, exakte Arbeitszeitaufzeichnung, korrekte Entlohnung, auch von Sonderzahlungen. Denn abgesehen vom offensichtlichen Interesse, das die heimische Wirtschaft an Aufträgen für die eigenen Unternehmen hat, kann es hier für den Einzelnen wirklich teuer werden. Verstöße werden pro Fall geahndet – und das kann finanziell nicht nur das eigene Bauprojekt, sondern die gesamte Existenz des Auftraggebers gefährden.