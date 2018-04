Ende April, konkret am 26., findet in Niederösterreich wie in den Vorjahren der Girls Day statt. Zum bereits 17. Mal. Unternehmen und Institutionen in ganz Niederösterreich öffnen an diesem Tag ihre Türen, um Mädchen und jungen Frauen technische, naturwissenschaftliche und handwerkliche Berufe näher zu bringen.

Nachdem sich junge Frauen noch immer traditionell für „typisch weibliche“ Berufe entscheiden, hat diese Initiative auch in ihrer 17. Auflage nach wie vor eine große Daseinsberechtigung. Abgesehen davon, dass technische Berufe in der Regel besser bezahlt sind als die „typisch weiblichen“ Jobs – auch die Gesellschaft und die Unternehmen profitieren davon, wenn sich junge Menschen für die für sie geeignetsten Berufe entscheiden. Wer glücklich in seinem Job ist, bringt automatisch bessere Leistungen als Menschen, die nur Dienst nach Vorschrift machen, um Geld zu verdienen.

In Zeiten, in denen Mädchen noch immer vorrangig (Barbie-)Puppen und Schminkzeug, Burschen Lego-Sets und Baukästen geschenkt bekommen, ist ein Girls Day tatsächlich unverzichtbar. Sonst können junge Frauen gar nicht auf die Idee kommen, sich für Technik zu begeistern – weil sie im Alltag damit ja nur wenig in Berührung kommen.