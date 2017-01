So schnell wird im Jahr 2017 nicht gewählt werden. Durch den zähen und für alle Beteiligten – inklusive Publikum – aufreibenden Wahlkampf will sich eine neuerlich hochemotionale Kampagnensaison keiner antun. Auch wenn es in der Bundesregierung längst als wohlverstanden gilt, das man miteinander weder kann noch will, ist klar, dass man es noch einige Zeit nebeneinander aushalten wird müssen.

Denn für die Vorverlegung der regulär im Herbst 2018 stattfindenden Nationalratswahl braucht es eine inhaltliche Begründung. Ein schlichtes „es reicht“ hat schon beim ersten Versuch von Wilhelm Molterer anno 2008 nicht gereicht. Diesen schwarzen Peter will keiner erben. Freilich: Die innenpolitischen Ereignisse des Jahres 2017 werden nur als Auftakt zum nächsten bundesweiten Showdown gewertet. Ob und wann der Krug endlich bricht, wissen die Beteiligten selbst nicht. Ab Herbst dieses neu angebrochenen Jahres ist aber wohl alles möglich.

Die Ausgangsposition der Parteien stellt sich vor diesem Showdown höchst unterschiedlich dar: SPÖ und ÖVP werden inhaltlich wohl weiter viel schuldig bleiben, möglicherweise reißt man sich aber zumindest in puncto gemeinsamer Stil ein wenig zusammen. Grotesk ist, dass die beiden Partner selbst für den Fall, dass wieder nichts weiter geht, gar keine so schlechten Karten für die nächste Wahl haben. Ja, die FPÖ führt aktuell in den Umfragen, und sogar deutlich. Mit Christian Kern und dem aktuell abwartenden Sebastian Kurz haben SPÖ und ÖVP allerdings zwei wirklich zugkräftige Kandidaten aufzubieten, die es in einem Persönlichkeitsrennen jedenfalls mit Heinz-Christian Strache aufnehmen können. Der Ausgang einer solchen Schlacht ist offen, aber für Rot und Schwarz sah es wahltechnisch schon düsterer aus.

Die erwartbaren Gegenkandidaten lassen die FPÖ mit leichten Sorgenfalten ins neue Jahr starten. So erfolgreich war man zwar noch nie in der Geschichte, aber eine seriöse Kanzleranwartschaft wird dem Dritten Lager noch immer nicht zugeschrieben. Das macht verwundbar. Zu den Verlierern zählen ob dieses Rennens an der Spitze wohl alle anderen. Grüne und Neos müssen bald im Jahr 2017 beginnen aufzufallen, sonst wird sich auch im Wahlkampf kaum jemand ihrer erinnern.