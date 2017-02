Die Steigerung Feind-Todfeind-Parteifreund ist aktueller denn je. Wer sich fragt, warum die Politik so schlecht angeschrieben ist, verweist gern auf das gehässige Klima zwischen Parteien. Was vergessen wird, sind die internen Intrigen. Da werden Parteifreunde mürbe geschossen, indirekt in den Medien mit wenig erbaulichen Attributen versehen und irgendwann, auch das ist nicht selten, öffentlich demontiert.

Aktuell ist das an mehreren Debatten zu beobachten. Die lange schwelende Debatte um die ÖVP-Spitze ist so ein Fall. Jeder weiß, dass die Würfel eigentlich schon auf Sebastian Kurz als Spitzenkandidat gefallen sind. Nach außen lassen, von fast erfrischend offenen Ausnahmen abgesehen, die meisten keine Debatte über Reinhold Mitterlehner aufkommen. Doch ohne Mikro ist das Freundlichste über den Parteichef oft das Mitleid für dessen prekäre Situation. Gar nicht ungefährlich für Kurz aber ist, dass sich da oder dort schon Parteifreunde zusammentun und gegen den Jungstar ätzen.

In der Wiener SPÖ ist man ein Stück weiter: Da wird zur offenen Feldschlacht geblasen. Zuletzt wurde moniert, dass der Star des angeblich rechten Lagers in der Landespartei, Michael Ludwig, beim heraufdräuenden Parteitag gegen Bürgermeister Michael Häupl antreten könnte. Heute klingt das so wahrscheinlich wie die Vorstellung von Donald Trump im Weißen Haus vor zwei Jahren. Doch es würde reichen, hätte Häupl mit massiven Streichungen zu rechnen. Es wäre eine unwürdige Demontage für einen, der fünf Wahlschlachten geliefert und meist gewonnen hat.

Abgesehen von persönlichen Scharmützeln fasziniert eines: Die Frage, wie sich Menschen, die vorgeblich für das Gleiche kämpfen, so unerbittlich bekriegen können. Die einfache Antwort: Das persönliche Fortkommen ist entscheidend. Die Kollegen im eigenen Ruderboot sind eher ein Hindernis als die in den konkurrierenden.

Vorsicht ist aber angebracht. Denn übertreibt man das Spiel und schlägt nicht nur dem Sitznachbarn ein Auge aus, sondern ramponiert auch das eigene Boot, droht der Kahn insgesamt zu sinken. Dass es dann auch keiner der Parteifreunde geschafft hat, mag ein Trost sein. Aber wohl ein schwacher. Wer es nicht glaubt, soll in der einst stolzen Grazer SPÖ nachfragen.