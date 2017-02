Die Rede ist hier nicht von den lebensverlängernden Maßnahmen, die die Regierung nach zähen Verhandlungen für sich selbst beschlossen hat. Da ging zwar ein bisschen was, denn immerhin konnte man sich – auch wenn die großen Würfe, wie erwartet, ausblieben – auf sinnvolle Punkte, gerade beim Thema Arbeitsmarktankurbelung, einigen.

Nein, gemeint ist die aktuelle Grundstimmung in den Regierungsstuben der (westlichen) Welt. Von den USA bis nach Österreich wird gerade ausgetestet, was alles geht. Ehedem eherne Grundsätze werden stakkatoartig ausgehebelt, dass einem fast die Luft wegbleibt. Noch vor einigen Jahren, zu Zeiten der schwarz-blauen Koalition unter Wolfgang Schüssel, hätte jede Ankündigung, die in Sicherheitsfragen aktuell von der Regierung kommt, zu Proteststürmen der Zivilgesellschaft geführt.

Werden nun Polizei- oder Heeresbefugnisse ausgeweitet, mehr Überwachung angekündigt oder gar die Versammlungsfreiheit neu definiert, gehört das fast zum üblichen Tagesgeschäft. Viele Medien wissen nicht recht, wie sie mit dem neuen Polit-Stil umgehen sollen. Das Drücken des Empörungsknopfes war bislang den Freiheitlichen vorbehalten. Kommen ähnliche Töne von der „mittigen“ Regierung, herrscht Ratlosigkeit.

Nirgendwo ist das Austesten von Grenzen so en vogue wie in den USA. Dort hat der frisch vereidigte Präsident Donald Trump in seinen ersten beiden Wochen im Amt beinahe jedes Tabu der vergangenen 70 Jahre gebrochen. Er beleidigt Staatschefs, lässt knapp 30 Jahre nach dem Mauerfall eine neue errichten, belegt Muslime mit Einreiseverbot. All das löst Empörung und Schnappatmung aus. Die besonders Gescheiten greifen zu denselben Waffen wie der Brachial-Populist. Sie unterstellen seinem zehnjährigen Sohn Autismus, weil er sich bei der Angelobung des Herrn Papa fadisierte, oder sehen in Trump gleich ein „Monster“.

Ein Gegengift zur Testosteron-Vergiftung Trumps hat bisher keiner gefunden. Populismus mit Populismus zu vertreiben wird aber nicht gehen. Die demokratiepolitische Dämmschicht ist jedenfalls dünner als geglaubt. Im als so stabil geltenden Westen stehen der demokratische Grundkonsens und die Diskursfähigkeit vor einer harten Prüfung.