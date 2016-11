Wen wÃ¤hlen wir eigentlich?.

Keine Angst. Es geht hier nicht um eine Erklärung des Amts nach dem längsten Wahlkampf in der Geschichte. Sehr wohl aber sind Politiker Thema. Oder besser gesagt die Darsteller auf der Polit-Bühne. Man könnte auch Schauspieler sagen. Ob als Wolf im Schafspelz oder Bauernfreund im Trachtenjanker: Regie führt die Stimmungslage im Volk, dessen Applaus – das Kreuzerl am Stimmzettel – es zu erhaschen gilt.

Das bringt sogar ein skurriles Stück auf die TV-Bühne, indem ein Duell zwischen Christian Kern und HC Strache in Harmonie endet. Ganz offensichtlich ein Sinneswandel mit Strategie. Ohne rot zu werden, konnte der Kanzler sich und seinem Gegenüber „gute Kinderstuben“ attestieren. Für manchen leidgeprüften Wähler war das vielleicht Balsam auf offene Wunden – in Wirklichkeit aber waren es wohl wieder nur gut gespielte Rollen. Maske ab und mehr Authentizität wäre angesagt. So würde die Politik glaubwürdiger und wir wüssten, wen wir wirklich wählen ...