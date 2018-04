Wie die Maikäfer.

„Maikäfer, flieg! Der Vater ist im Krieg. Die Mutter ist im Pommerland. Und Pommerland ist abgebrannt.“ Manche Kinder kennen noch dieses Lied, das auf das 18. Jahrhundert zurückgeht. Und manche kennen sogar die Käfer der Gattung Melolontha. Ihr gewaltiger Appetit hat sie zum Schreckgespenst gemacht.

Vier Jahre meist verbringen sie als nicht weniger hungrige Engerlinge im Boden, von April bis Juni fressen sie Bäume kahl. Dem Zyklus gemäß sind alle vier Jahre Maikäferjahre – je mehr Eier gelegt werden, desto mehr kommen vier Jahre später aus der Erde. 2018 sollte ein Maikäferjahr sein. Und tatsächlich, sie fliegen. Von Massen aber kann keine Spur. Wen wundert’s bei unserer pestizidzerstörten Umwelt?

Am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, werden die Sozialdemokraten wieder aufmarschieren. Ihre Lage ist zwar nicht so trist wie die der Käfer. Aber ihre Menge wird auch überschaubar sein. Die Zeiten werden schlechter, so scheint es. Für die einen wie die anderen.